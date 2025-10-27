Totti e Spalletti pace al bancone grazie al nuovo spot di Amaro Montenegro

Dopo anni di silenzi e tensioni, Francesco Totti e Luciano Spalletti tornano insieme, ma questa volta lontano dal campo. Protagonisti del nuovo spot di Amaro Montenegro, i due si ritrovano davanti a un bancone in un’ambientazione da western urbano. “Mo parliamo”, il claim scelto dal brand, diventa il simbolo di una riconciliazione ironica e disarmante. “Liscio o con ghiaccio?”, chiede il barista. “Io liscio”, risponde Spalletti. “Allora io con ghiaccio”, replica Totti. “L’abbiamo rotto questo ghiaccio?” – “Si è sciolto”. Un brindisi che vale più di mille gol: quello all’amicizia ritrovata. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Totti e Spalletti, pace al bancone grazie al nuovo spot di Amaro Montenegro

