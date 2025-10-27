Totti e Spalletti duello western e bevuta nel nuovo spot dell’Amaro Montenegro

Proprio mentre si torna a parlare di Luciano Spalletti come possibile prossimo allenatore della Juventus, lui e Totti spopolano sui social. Francesco Totti e Luciano Spalletti si rincontrano faccia a faccia sul set – in perfetto stile “Spaghetti Western” – dello spot di Amaro Montenegro.I due sono stati i due protagonisti dello scontro che ha avvelenato la sponda giallorossa del calcio di Roma, fino al ritiro del capitano. E anche oltre, tanto che l’ex fuoriclasse, appena pochi giorni fa, ha ribadito che l’allenatore sarebbe tornato in giallorosso proprio per accompagnare lui all’uscita. Ora però, i due si mostrano insieme in una pubblicità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Totti e Spalletti, duello western e bevuta nel nuovo spot dell’Amaro Montenegro

