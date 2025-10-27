Torna Sei Ruote di Speranza | in Autodromo sfilano i gioielli di un tempo ma non solo
È uno degli appuntamenti più attesi e amati. Una giornata in pista, non solo per ammirare i gioielli di un tempo, ma anche (e soprattutto) per donare un sorriso ai bambini e ai ragazzi con disabilità.È tutto pronto per la 36esima edizione di “Sei ruote di speranza”, l’evento promosso dalla Uildm. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
