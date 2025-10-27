torna ogniwarchi 2025 spettacoli e animazione per un halloween da paura nel centro storico

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Torna “OgniWarchi 2025” a Montevarchi, spettacoli e animazione per un Halloween “da paura” nel centro storico Il 31 ottobre torna “OgniWarchi” con un programma di iniziative a tema “horror”, pronto a spaventare e divertire grandi e piccini, dal pomeriggio fino a tarda sera. Per il quarto anno consecutivo, dopo il successo delle edizioni precedenti che hanno richiamato centinaia di bambini nel centro storico, Montevarchi si animerà con le tipiche atmosfere noir, comparse e personaggi a cura del Comitato Ginestra e Dintorni, spettacoli sui trampoli e fuoco della Compagnia Fire Phantom, figure mostruose e racconti da brivido nei caratteristici vicoli con le rappresentazioni itineranti dell'Associazione Paro Paro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

