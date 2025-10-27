Torna Io provo a casa dei nonni | i gruppi musicali e corali animano la casa di riposo di Chieti
Sabato 1° novembre riparte la rassegna "Io provo a casa dei nonni": ventitré appuntamenti animati dai vari gruppi musicali e corali di Chieti e dintorni nella casa di riposo ex Cappuccini. L'iniziativa è organizzata dagli adulti scout della Comunità Masci Chieti 1, dal Rotary club Chieti e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
