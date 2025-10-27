Torna in edicola I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia la guida per districarsi nel mondo del vino | dal 28 ottobre per due mesi con il Corriere della Sera

D al 28 ottobre torna in edicola I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia, la guida firmata da Luciano Ferraro e James Suckling, che quest’anno celebra il futuro del vino attraverso le storie e i volti della nuova generazione di vignaioli. Cibo e vino: 10 abbinamenti per non sbagliare X Leggi anche › 7 vini per 7 destinazioni enoturistiche bellissime in autunno Giunta alla dodicesima edizione, l’opera – arricchita dalla prefazione di Marzio Breda – racconta un’Italia del vino in piena evoluzione: giovani donne e uomini che ereditano il sapere dei grandi maestri, ma con uno sguardo curioso e aperto alle innovazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

