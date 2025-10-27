torna il terrore di it con welcome to derry il clown di stephen king rivive su sky e now

Quanti bambini degli anni ‘90 sono stati traumatizzati da una barchetta di carta che finiva in un tombino e da quel buco spuntava un clown da incubo. Quella era una scena iconica della miniserie in due episodi IT, prima trasposizione su schermo del romanzo cult del 1986 di Stephen King. Più recentemente, son stati prodotti due film, nel 2017 e il sequel Capitolo due nel 2019, diretti da Andy Muschietti. Ed è proprio da quest’ultimi che inizia, o meglio torna indietro, Welcome to Derry, una delle serie tv più attese nel 2025, di HBO in onda in prima serata lunedì 27 ottobre su Sky e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Panorama.it

