Torna il podcast I misteri di Mystère targato Sergio Bonelli Editore

Dopo il successo della prima stagione, I misteri di Mystère torna con una nuova serie di indagini tra storia, mito e leggenda. Otto episodi a cadenza settimanale, per continuare il viaggio tra realtà e mistero insieme al “Detective dell’Impossibile” creato da Alfredo Castelli. Prodotto da Sergio Bonelli Editore e OnePodcast, il podcast propone per questa nuova stagione una formula rinnovata: scritta e interpretata da Diego Cajelli, questa nuova stagione accompagnerà gli ascoltatori attraverso alcuni dei più affascinanti enigmi della storia contemporanea – dalla morte di Marilyn Monroe al naufragio del Titanic, dagli esperimenti segreti di Montauk alle leggende che si nascondono dietro la cultura pop. 🔗 Leggi su Screenworld.it

