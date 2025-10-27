Torna Genitori che fare? con Gianni Ippoliti su Rai2 | quando vederlo in tv e temi trattati

Gianni Ippoliti torna alla guida di “ Genitori, che fare? ”. Il programma, che mostra il punto di vista dei genitori con temi incentrati sulla famiglia, giunge alla seconda stagione. Scopriamo insieme tutte le novità e quando andrà in onda. Genitori, che fare? con Gianni Ippoliti: quando in tv. Uno strumento di riflessione per i genitori ma anche un modo di vedere diversi punti di vista su temi legati alla famiglia. Genitori, che fare? è stato confermato per una seconda stagione che vede ancora una volta alla guida del programma Gianni Ippoliti. Ma quando andrà in onda in tv? L’appuntamento è previsto tutte le domenica, alle ore 17. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

