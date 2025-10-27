Torino | tensioni per volantinaggio davanti scuola fermato minorenne
Si sono dati appuntamento davanti alla sede della Prefettura di Torino gli studenti del liceo Einstein di Torino, dopo le tensioni di lunedì mattina davanti alla loro scuola per un volantinaggio da parte di un gruppo di militanti che si identificano della sezione D’Annunzio di Gioventù Nazionale. Al momento del volantinaggio, gli studenti della scuola si sono opposti all’azione e ne sono nati momenti di tensione anche con le forze dell’ordine che erano presenti sul posto. Uno studente minorenne è stato portato in Questura e poi riaffidato ai genitori. Il collettivo del liceo ha poi dato appuntamento per lunedì pomeriggio per un presidio con circa 200 persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
