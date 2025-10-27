Torino | tensioni per volantinaggio davanti scuola fermato minorenne

Lapresse.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono dati appuntamento davanti alla sede della Prefettura di Torino gli studenti del liceo Einstein di Torino, dopo le tensioni di lunedì mattina davanti alla loro scuola per un volantinaggio da parte di un gruppo di militanti che si identificano della sezione D’Annunzio di Gioventù Nazionale. Al momento del volantinaggio, gli studenti della scuola si sono opposti all’azione e ne sono nati momenti di tensione anche con le forze dell’ordine che erano presenti sul posto. Uno studente minorenne è stato portato in Questura e poi riaffidato ai genitori. Il collettivo del liceo ha poi dato appuntamento per lunedì pomeriggio per un presidio con circa 200 persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

torino tensioni per volantinaggio davanti scuola fermato minorenne

© Lapresse.it - Torino: tensioni per volantinaggio davanti scuola, fermato minorenne

News recenti che potrebbero piacerti

torino tensioni volantinaggio davantiTorino: tensioni per volantinaggio davanti scuola, fermato minorenne - Si sono dati appuntamento davanti alla sede della Prefettura di Torino gli studenti del liceo Einstein di Torino, dopo le tensioni di lunedì mattina davanti ... Come scrive lapresse.it

torino tensioni volantinaggio davantiScontri davanti al Liceo Einstein di Torino: tensione tra collettivi e Gioventù Nazionale - La condanna di Crosetto e Marascio: “Violenza politica intollerabile, la scuola non può diventare un campo di battaglia ideologica” ... Scrive giornalelavoce.it

torino tensioni volantinaggio davantiTensione davanti a liceo di Torino: studenti manganellati durante protesta antifascista, fermato 15enne - Tensione questa mattina davanti al liceo Einstein di Torino: la polizia in assetto antisommossa è intervenuta in forze per disperdere studenti antifascisti ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Tensioni Volantinaggio Davanti