La polizia ha allontanato gli studenti che contestavano la presenza di attivisti di estrema destra: un 15enne è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Torino, tensioni al liceo Einstein per un volantinaggio dell'estrema destra. Fermato un 16enne: «Mi hanno messo le manette, ho i segni»

torino tensioni liceo einsteinTorino, protesta al liceo Einstein contro il volantinaggio di un gruppo di destra: 16enne portato via in manette dalla polizia - Un 16enne è stato ammanettato e denunciato durante le proteste contro un volantinaggio di un gruppo di destra all'Einstein ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

torino tensioni liceo einsteinTensioni Liceo Einstein di Torino: le uova lanciate contro la sede di FdI e le scritte contro la polizia | Video - La manifestazione studentesca, partita in corteo non autorizzato da piazza Castello, ha raggiunto la sede di Fratelli d'Italia, simbolo di protesta dopo le tensioni avvenute all'entrata dell'istituto ... Secondo torinotoday.it

torino tensioni liceo einsteinTensione davanti a liceo di Torino: studenti manganellati durante protesta antifascista, fermato 15enne - Tensione questa mattina davanti al liceo Einstein di Torino: la polizia in assetto antisommossa è intervenuta in forze per disperdere studenti antifascisti ... Secondo fanpage.it

