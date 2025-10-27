La polizia ha allontanato gli studenti che contestavano la presenza di attivisti di estrema destra: un 15enne è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Torino, tensioni al liceo Einstein per un volantinaggio dell'estrema destra. Fermato un 16enne: «Mi hanno messo le manette, ho i segni»