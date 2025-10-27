Mattinata di tensioni tra studenti delle superiori e le forze dell’ordine, a Torino, durante un volantinaggio di un gruppo di destra davanti al liceo Einstein. Nel parapiglia un sedicenne è stato ammanettato dagli agenti della Digos e condotto in questura, dove è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la questura, avrebbe colpito un poliziotto con calci e pugni. Davanti all’Einstein, nel quartiere periferico di Barriera di Milano, si erano dati appuntamento i militanti di Gioventù Nazionale Gabriele D’Annunzio, gruppo di destra dal quale hanno preso le distanze quelli di Gioventù Nazionale Torino, emanazione giovanile di FdI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torino, protesta al liceo Einstein contro il volantinaggio di un gruppo di destra: 16enne portato via in manette dalla polizia