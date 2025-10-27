Torino protesta al liceo Einstein contro il volantinaggio di un gruppo di destra | 16enne portato via in manette dalla polizia
Mattinata di tensioni tra studenti delle superiori e le forze dell’ordine, a Torino, durante un volantinaggio di un gruppo di destra davanti al liceo Einstein. Nel parapiglia un sedicenne è stato ammanettato dagli agenti della Digos e condotto in questura, dove è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la questura, avrebbe colpito un poliziotto con calci e pugni. Davanti all’Einstein, nel quartiere periferico di Barriera di Milano, si erano dati appuntamento i militanti di Gioventù Nazionale Gabriele D’Annunzio, gruppo di destra dal quale hanno preso le distanze quelli di Gioventù Nazionale Torino, emanazione giovanile di FdI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Violente cariche della polizia davanti al Museo Egizio alla protesta contro i ministri di Forza Italia lastampa.it/torino/2025/10… @LaStampa - X Vai su X
Annunciata una protesta contro il ministro degli Esteri, sabato a Torino per gli "Stati Generali della Casa". La galassia antagonista contesta le sue posizioni su Gaza e il diritto internazionale. Il partito azzurro chiede al sindaco di fermare i "facinorosi" - facebook.com Vai su Facebook
Tensione davanti a liceo di Torino: studenti manganellati durante protesta antifascista, fermato 15enne - Tensione questa mattina davanti al liceo Einstein di Torino: la polizia in assetto antisommossa è intervenuta in forze per disperdere studenti antifascisti ... Riporta fanpage.it
Scontri davanti al liceo Einstein di Torino: studenti in piazza contro la Polizia dopo il fermo di un compagno - Tensione a Torino: scontri al liceo Einstein tra studenti e Polizia. Secondo quotidianopiemontese.it
Scontri davanti al liceo Einstein: arrestato uno studente minorenne durante una protesta antifascista - Momenti di tensione tra collettivi e forze dell’ordine: Osa denuncia «repressione politica», la polizia parla di intervento per motivi di sicurezza ... Lo riporta giornalelavoce.it