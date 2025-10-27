Torino Outlet Village diventa sempre più grande e invita il pubblico a mostre e tante iniziative

Torino Outlet Village ha inaugurato ben 11mila metri quadrati sui cui sorgono circa 60 nuovi spazi che si aggiungono agli oltre 80 gia? operativi. Un'importante fase di ampliamento per la meta dello shopping, celebrata con un evento inaugurale e l'apertura di una ricca stagione artistica e culturale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Torino Outlet Village diventa sempre più grande (e invita il pubblico a mostre e tante iniziative)

