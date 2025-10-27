Torino dovrebbe studiare Cavour un modello anche per il futuro
Torino e il Piemonte, come dicono i dati di Banca d’Italia, registra da venti anni meno della media nazionale e la tendenza purtroppo non cambia nonostante tante interviste o proclami. Ne’ i programmi sembrano alla altezza. Della TAV la grande opera strategica che rimetterebbe Torino dentro la Rete moderna dei trasporti ne parliamo solo più . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scopri altri approfondimenti
Mancano poco più di 24 ore a PSV-Napoli, terzo turno di Champions League ? Gli azzurri arrivano reduci da prestazioni non esaltanti e dalla sconfitta di Torino Secondo voi Conte dovrebbe cambiare il 4-1-4-1 proposto nella maggior parte delle uscite # - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Torino, Melli: "Piccinini non dovrebbe arbitrare più. Il confronto Sarri-Baroni?..." Continua qui https://ift.tt/1YHcAl7 #lazio #laziopress - X Vai su X