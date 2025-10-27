Torino dovrebbe studiare Cavour un modello anche per il futuro

Torino e il Piemonte, come dicono i dati di Banca d’Italia, registra da venti anni meno della media nazionale e la tendenza purtroppo non cambia nonostante tante interviste o proclami. Ne’ i programmi sembrano alla altezza. Della TAV la grande opera strategica che rimetterebbe Torino dentro la Rete moderna dei trasporti ne parliamo solo più . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

