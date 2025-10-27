Torino da corteo studenti lancio uova contro sede Fuan

Lancio di uova fuori dalla sede del movimento studentesco di destra Fuan Azione Universitaria da parte dei manifestanti in corteo a Torino dopo le tensioni di stamani, lunedì, davanti al liceo Einstein. La manifestazione è stata convocata in solidarietà a un ragazzo minorenne dell’istituto, portato in questura (e riaffidato dopo qualche ora ai genitori) questa mattina nelle tensioni scaturite a causa del volantinaggio, davanti alla scuola, da parte di un gruppo di militanti di estrema destra. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, da corteo studenti lancio uova contro sede Fuan

