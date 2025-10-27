Topo Maltese fra Disney e Pratt Cavazzano | In Italia i disegnatori più liberi
Lucca, 27 ottobre 2025 – Abita in provincia di Venezia (a Mirano), è nato e ha vissuto a lungo nel capoluogo veneto, ma gli piacerebbe vivere a Paperopoli: “Sarebbe bello passeggiare sul molo, arrivare a Capo Quack. In fondo io sono nato in una città di mare”. Giorgio Cavazzano (uno dei grandi maestri del fumetto Disney, disegnatore dallo stile inconfondibile), la vita del mondo dei paperi (e di quello dei topi) la racconta con grande classe a partire dall’esordio del 1967, con i disegni di Paperino e il singhiozzo a martello, scritta da Abramo e Giampaolo Barosso. Cavazzano sarà tra i protagonisti di Lucca Comics & Games in programma da mercoledìa domenica che anche quest’anno vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
