Topazio | significato della pietra del mese di Novembre

Life&People.it Simbolo di saggezza, verita? interiore e chiarezza emotiva, il Topazio e? la pietra di nascita del mese di novembre ed è una delle gemme zodiacali piu? rappresentative dello Scorpione. Con i suoi riflessi dorati e trasparenti, incarna la luce che attraversa l’ombra, rivelando cio? che e? autentico e profondo. Nella tradizione esoterica e nella cristalloterapia, il Topazio e? conosciuto per le sue proprieta? purificatrici ed energizzanti, capace di allontanare le emozioni negative, stimolare la fiducia in se stesse e rafforzare il legame con la propria verita? interiore. Non sorprende che a rappresentarne l’essenza sia l’attore Leonardo DiCaprio, nato sotto il segno dello Scorpione, la cui intensita? magnetica e il costante impegno per la verita? – nelle sue interpretazioni cinematografiche come nella difesa dell’ambiente – incarnano perfettamente l’anima limpida e potente del Topazio. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

