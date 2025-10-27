Top tutto quanto fa tendenza | la palermitana Marianna Bonanno riconfermata tra gli inviati di Rai 2

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice palermitana Marianna Bonanno è stata riconfermata nel cast degli inviati del programma “Top, tutto quanto fa tendenza”, in onda il sabato pomeriggio su Rai 2. La presentatrice, 27 anni, continua così il suo viaggio alla scoperta delle migliori mostre presenti in Italia per il suo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

