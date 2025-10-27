Top tutto quanto fa tendenza | la palermitana Marianna Bonanno riconfermata tra gli inviati di Rai 2
La conduttrice palermitana Marianna Bonanno è stata riconfermata nel cast degli inviati del programma “Top, tutto quanto fa tendenza”, in onda il sabato pomeriggio su Rai 2. La presentatrice, 27 anni, continua così il suo viaggio alla scoperta delle migliori mostre presenti in Italia per il suo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
1980 - 2025 45 ANNI DI STILE, QUALITÀ E TENDENZA Lucetta, Romana e tutto lo Staff di Verdi Promesse vi aspettano domenica 26 ottobre per festeggiare insieme 45 ANNI di moda, lavoro, passione e persone. Un traguardo che vogliamo condividere con c - facebook.com Vai su Facebook