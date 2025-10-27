La star premio Oscar ha celebrato il 69° compleanno della moglie con un post sui social in cui sottolinea tutto il suo amore nei suoi confronti. Attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram, Tom Hanks ha reso omaggio alla moglie, l'attrice Rita Wilson nel giorno del suo 69° compleanno. A qualche mese di distanza dal post di Rita Wilson per festeggiare il 69° compleanno di Hanks, ora è la star premio Oscar a ricambiare il messaggio di auguri per la moglie. Il messaggio di auguri di Tom Hanks per Rita Wilson "Questa bellissima donna festeggia il suo compleanno oggi" ha scritto Hanks nella didascalia, accanto a una foto sorridente di Wilson in vacanza "È amata da suo marito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tom Hanks festeggia il compleanno della moglie Rita Wilson: “Questa bellissima donna oggi compie gli anni”