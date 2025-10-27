Tom Cruise a disagio per la mia gravidanza – Demi Moore svela questo e altri retroscena sul set di Codice d’onore

Demi Moore ha svelato un retroscena inaspettato riguardante le riprese di Codice d’onore, il legal thriller del 1992 diretto da Rob Reiner. Durante un’intervista al New Yorker Festival del 25 ottobre, l’attrice ha raccontato di come la sua co-star Tom Cruise si sentisse a disagio di fronte alla sua gravidanza durante la fase di preparazione del film. Come scrive People, Moore era incinta di quasi otto mesi della sua seconda figlia, Scout Willis, avuta con l’ex marito Bruce Willis, quando iniziò a leggere le battute insieme al regista Rob Reiner e a Cruise, che all’epoca aveva 30 anni. “Penso che Tom fosse piuttosto imbarazzato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Tom Cruise a disagio per la mia gravidanza” – Demi Moore svela questo e altri retroscena sul set di Codice d’onore

