Tirrenia (Pisa), 27 ottobre 2025 – Si è spento prematuramente, all’età di 64 anni, Antonino La Macchia, per tutti semplicemente Nino, storico bagnino del Bagno Maddalena e figura amatissima della costa pisana. Una brutta malattia lo ha portato via troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile tra le onde e gli ombrelloni di Tirrenia, dove era di casa da tempo immemorabile. “Siciliano di origine, ma tirreniese d’adozione – scrive lo staff del Bagno Maddalena – Nino era molto più di un bagnino: era un punto di riferimento, una presenza costante per residenti e turisti. Decano dei bagnini della costa pisana, aveva alle spalle una lunga carriera costellata di numerosi salvataggi in mare, sempre condotti con coraggio e una naturale calma che infondeva sicurezza a chiunque si trovasse accanto a lui”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tirrenia in lacrime. Addio a Nino, storico bagnino del Maddalena