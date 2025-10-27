Timenet regina del parquet tigri ancora insuperabili
PERULLO LIVORNO 0 TIMENET EMPOLI 3 Parziali: 21-25;23-25;21-25. PERULLO LIVORNO: Calzecchi,Meini, Bitossi, Zonta, Vespasiani, Lavoratori, Saviozzi,Crecchi, Pasanisi, Mastrosimone, Melosi, Ricoveri, Rosso, Pettenon, All: Falchi. TIMENET EMPOLI: Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Lucchesi, Donati, Mancuso, Mazzini, Salvestrini. Tellini, Caggiano. All: Marco Dani. LIVORNO - La Timenet Empoli Pallavolo si conferma avversario insuperabile per il Volley Livorno bissando il successo ottenuto nella fase playoff di giugno. Già da subito è emersa la volontà delle empolesi di ripetere quanto fatto nella scorsa stagione, portandosi sul 13-20 e chiudendo 21-25 il primo set. 🔗 Leggi su Lanazione.it