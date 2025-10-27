TikTok e pace | coi dazi si ottiene tutto

Il viaggio di Donald Trump in Asia è iniziato nel migliore dei modi e potrebbe concludersi in modo sorprendentemente positivo. Alla sua prima tappa, quella in Malesia, il presidente americano ha assistito alla stipula ufficiale del cessate il fuoco tra Cambogia e Thailandia firmato a Kuala Lumpur, dove il tycoon è giunto per partecipare al vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sudest asiatico (Asean). Allo stesso tempo il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha annunciato che Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo commerciale sia sulle terre rare che su TikTok, il che consentirà a Washington di sospendere l'entrata in vigore dei dazi al 100% annunciati da Trump nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

