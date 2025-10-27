Tifosi juventini con ferri da stiro phon piastre modem | cosa succede allo Stadium per 5 partite
Le prossime cinque partite casalinghe della Juventus all'Allianz Stadium sono state scelte per consentire ai cittadini di conferire correttamente i propri rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).Tra questi ci sono tablet, pc portatili, mouse, tastiere, casse, chiavette USB, modem, decoder. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altre letture consigliate
Altri tempi quando gli juventini sfottevano i tifosi delle altre squadre per essere usciti dai campi europei "a testa alta"... Fantasyteam News - facebook.com Vai su Facebook
’ #-# I primi tifosi juventini e milanisti iniziano ad arrivare all’Allianz Stadium di Torino - X Vai su X
Tifosi juventini con ferri da stiro, phon, piastre, modem: cosa succede allo Stadium per 5 partite - Grazie al supporto di Amiat Gruppo Iren, in occasione delle cinque partite in programma, gli spettatori che hanno il biglietto con accesso ai gate d’entrata D- Lo riporta torinotoday.it
Gomme dell’auto squarciate: i tifosi juventini nel mirino - Erano partiti insieme ad altri con due pullman diretti a Torino per assistere martedì sera alla ... Come scrive corriereadriatico.it