Tifosi dell’Hellas Verona in lacrime | ESONERATO IL MISTER | Arrivato il comunicato ufficiale

Oramai gli esoneri sono sempre più frequenti. Nel calcio non c'è tempo di lavorare e di sviluppare un progetto. Gli esoneri nel calcio italiano rappresentano una delle dinamiche più frequenti e discusse del campionato. Allenatori di successo come di media classifica si trovano spesso a dover affrontare pressioni immense da parte della società, dei media e dei tifosi, con la conseguenza che un periodo di risultati negativi può rapidamente tradursi in un allontanamento. La cultura del risultato immediato ha reso il ruolo dell'allenatore estremamente volatile, dove anche progetti a lungo termine vengono spesso interrotti per necessità di cambiamento rapido.

