Tienimi presente la pellicola del regista normanno Palmiero premiata a Roma

Applausi a scena aperta all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dove “Tienimi presente”, opera prima del giovane regista e attore aversano Alberto Palmiero, è stato presentato in anteprima nella sezione Freestyle della Festa del Cinema di Roma. Il film, prodotto da Kavac Film in collaborazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

