Thiago Motta Juve clamoroso rientro in panchina? Ecco l’ultima suggestione in caso di addio a Tudor | tutte le ipotesi

Thiago Motta Juve, pronto il bis? La suggestione shock del CorSport: ritorno immediato alla Juve se salta Tudor La sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio ha compromesso seriamente la posizione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, nonostante il tecnico si mostri indifferente sul suo futuro. L’avvio di stagione è deludente, con un bilancio magro: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Thiago Motta Juve, clamoroso rientro in panchina? Ecco l’ultima suggestione in caso di addio a Tudor: tutte le ipotesi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tudor e Thiago Motta a confronto Abbiamo analizzato la situazione della Juventus insieme ai nostri amici di @jmania_official e la situazione, a poche ore dal Real Madrid, non fa ben sperare. Cambi in vista? Soltanto il tempo saprà dircelo, ma intanto una c - facebook.com Vai su Facebook

#Monaco, contattato Thiago Motta: la risposta dell'allenatore ancora sotto contratto con la #Juventus #calciomercato #ThiagoMotta #Juve https://calciomercato.com/liste/monaco-contattato-thiago-motta-la-risposta-dell-allenatore-ex-juventus/blt35107de922998 - X Vai su X

Thiago Motta può tornare alla Juve? La clamorosa suggestione del CorSport in caso di esonero di Tudor. Ipotesi sullo sfondo - Il tecnico bianconero La sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio rischia di compromettere s ... Lo riporta juventusnews24.com

Thiago Motta può tornare sulla panchina della Juventus? - Nelle ultime ore ci sono diverse voci sul futuro in bilico per il tecnico bianconero Igor Tudor e spunta una suggestione che sarebbe clamorosa: il ritorno di Thiago Motta, questo è quello di cui parla ... Secondo ilbianconero.com

Juve, clamoroso per il dopo Tudor: torna Thiago Motta - Alla Juve riflessioni per l'eventuale esonero di Tudor e i relativi sostituti: Mancini, Spalletti, Palladino e c'è un incredibile scenario ... Lo riporta juvelive.it