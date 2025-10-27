Thiago Motta Juve clamoroso rientro in panchina? Ecco l’ultima suggestione in caso di addio a Tudor | tutte le ipotesi

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thiago Motta Juve, pronto il bis? La suggestione shock del CorSport: ritorno immediato alla Juve se salta Tudor La sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio ha compromesso seriamente la posizione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, nonostante il tecnico si mostri indifferente sul suo futuro. L’avvio di stagione è deludente, con un bilancio magro: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

