The Wall in bilico tra Scotti e Giusti | manovre segrete a Cologno

Tivvusia.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che Gerry Scotti puntasse su The Wall lo avevamo anticipato già da tempo. Che, invece, il successo travolgente de La Ruota della Fortuna potesse sorprendere tutti era, fino a poco tempo fa, impensabile. Con Scotti saldamente alla guida dell’ access prime time, si è aperto così uno spazio prezioso per Max Giusti nel preserale. Al conduttore romano sono stati affidati format a lui congeniali, come Caduta Libera, per il quale nei giorni scorsi si è registrata una puntata zero. Ma c’è un retroscena curioso: Gerry Scotti aveva programmato la registrazione di una puntata zero di The Wall in Grecia, ad Atene. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

