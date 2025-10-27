The Wall in bilico tra Scotti e Giusti | manovre segrete a Cologno
Che Gerry Scotti puntasse su The Wall lo avevamo anticipato già da tempo. Che, invece, il successo travolgente de La Ruota della Fortuna potesse sorprendere tutti era, fino a poco tempo fa, impensabile. Con Scotti saldamente alla guida dell’ access prime time, si è aperto così uno spazio prezioso per Max Giusti nel preserale. Al conduttore romano sono stati affidati format a lui congeniali, come Caduta Libera, per il quale nei giorni scorsi si è registrata una puntata zero. Ma c’è un retroscena curioso: Gerry Scotti aveva programmato la registrazione di una puntata zero di The Wall in Grecia, ad Atene. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
