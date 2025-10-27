The Ugly Stepsister | una clip video in anteprima esclusiva della rilettura horror di Cenerentola

Comingsoon.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Distribuito da I Wonder Pictures, arriva al cinema il 30 ottobre in tempo per Halloween una rilettura al femminile da body horror della fiaba di Cenerentola, The Ugly Stepsister, della regista norvegese Emilie Blichfeldt. Ve lo presentiamo con una clip italiana in anteprima esclusiva. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

the ugly stepsister una clip video in anteprima esclusiva della rilettura horror di cenerentola

© Comingsoon.it - The Ugly Stepsister: una clip video in anteprima esclusiva della rilettura horror di Cenerentola

News recenti che potrebbero piacerti

The Ugly Stepsister: una clip video in anteprima esclusiva della rilettura horror di Cenerentola - Distribuito da I Wonder Pictures, arriva al cinema il 30 ottobre in tempo per Halloween una rilettura al femminile da body horror della fiaba di Cenerentola, The Ugly Stepsister, della regista norvege ... Scrive comingsoon.it

the ugly stepsister clipLa revisione originale della favola dei fratelli Grimm è al cinema dal 30 ottobre - Arriva per Halloween l'horror ricco di sangue e violenza "The ugly stepsister", versione intrigante della favola di Cenerentola ... Secondo amica.it

the ugly stepsister clipThe Ugly Stepsister, quando la sorellastra diventa protagonista - Il film The Ugly Stepsister di Emilie Blichfeldt, una coproduzione tra Norvegia, Svezia, Danimarca e Polonia, al cinema dal 30 ottobre ... Da tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: The Ugly Stepsister Clip