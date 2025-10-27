The Toxic Avenger: 5 motivi per cui è il film perfetto da vedere ad Halloween? Halloween è la notte in cui i mostri escono allo scoperto, le maschere diventano verità e il cinema trova la sua forma più pura: quella del gioco, della paura e della liberazione. In questo spirito, The Toxic Avenger, in arrivo al cinema dal 30 ottobre con Eagle Pictures, è la scelta ideale per chi vuole vivere la festa più folle dell’anno tra ironia, sangue e catarsi radioattiva. Diretto da Macon Blair e interpretato da Peter Dinklage, Kevin Bacon ed Elijah Wood, il film rielabora l’iconico cult della Troma Entertainment, riportando sul grande schermo un eroe deforme e irresistibile, simbolo di una rivincita sociale che non perde mai il sorriso – anche quando è coperto di tossine. 🔗 Leggi su Cinefilos.it