The Nippon Bar Experience a Roma | i maestri del bartending giapponese al Nite Kong

Roma si prepara a un viaggio unico nel mondo della mixology nipponica: prende il via il 30 ottobre il ciclo di otto serate di The Nippon Bar Experience, un evento mensile che trasformerà il Nite Kong, lo spin-off notturno del celebre Drink Kong, in un palcoscenico internazionale del bartending giapponese. L’idea nasce dall’esperienza di Patrick Pistolesi, fondatore di Drink Kong e Nite Kong, che dopo anni di viaggi e collaborazioni in Giappone ha deciso di portare nella capitale italiana l’eleganza, la precisione e la filosofia della mixology nipponica: rigore tecnico, umiltà e profonda attenzione all’ospitalità. 🔗 Leggi su Funweek.it