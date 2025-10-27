The last golden dance Viviani chiude la carriera da campione del mondo

Veronasera.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ieri, 26 ottobre, Elia Viviani sarà una figura d'ispirazione non solo per i ciclisti ma anche per gli atleti che meditano di ritirarsi. Il 36enne campione veronese aveva annunciato di voler chiudere la sua carriera ai Mondiali di Ciclismo su Pista che si sono svolti a Santiago del Cile. E. 🔗 Leggi su Veronasera.it

