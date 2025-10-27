The Hunt for Ben Solo i fan di Star Wars vogliono a tutti i costi questo film rifiutato da Disney

Il film The Hunt for Ben Solo proposto da Adam Driver e Steven Soderbergh è stato rifiutato, ma c'è chi non ci sta. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - The Hunt for Ben Solo, i fan di Star Wars vogliono a tutti i costi questo film rifiutato da Disney

Altre letture consigliate

Star Wars The Hunt for Ben Solo era più vicino a diventare realtà di quanto pensassimo... Il film aveva una sceneggiatura completata, un budget, una data di inizio proposta ed era nelle prime fasi di preparazione e selezione del personale. Disney aveva acqui - facebook.com Vai su Facebook

Un film di Star Wars mai realizzato, The Hunt for Ben Solo, avrebbe potuto cambiare la saga per sempre - Disney ha bocciato un film con protagonista il personaggio di Ben Solo che, durante le vicende della trilogia sequel, si era trasformato in Kylo Ren. Lo riporta hwupgrade.it

Fans bring the "Save The Hunt For Ben Solo" movement to Times Square - Normally, a canceled Star Wars movie would not cause a disturbance in the Force, but not all canceled Star Wars movies are The Hunt For Ben Solo. Come scrive yahoo.com

Adam Driver rivela “The Hunt for Ben Solo”, clamoroso film di Star Wars mai realizzato - Adam Driver rivela l'esistenza di un film segreto su Ben Solo: un progetto ambizioso con Soderbergh, che fu bloccato dai vertici Disney. Lo riporta insolenzadir2d2.it