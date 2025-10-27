The Elixir | Il nuovo zombie movie indonesiano di Netflix che distrugge le regole del genere
I film sugli zombie sono un genere ormai saturo; tra produzioni “collaudate” e le infinite stagioni di The Walking Dead, è raro trovare qualcosa di veramente innovativo. Eppure, un horror indonesiano sta silenziosamente scalando la Top 10 di Netflix, dimostrando che c’è ancora spazio per la creatività: stiamo parlando di The Elixir. Nonostante la mancanza di un massiccio marketing e di un punteggio critico ufficiale (non ha ancora abbastanza recensioni sulla piattaforma), questo film sta emergendo come un potenziale classico di culto per gli amanti del genere. La trama: Elisir di eterna giovinezza o apocalisse zombie?. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Approfondisci con queste news
«Durante una delle scene più intense, ho davvero sentito il peso della paura che si diffondeva tra i personaggi», ha raccontato Mikha Tambayong parlando dell’atmosfera unica di The Elixir, il nuovo film horror arrivato su Netflix dal 23 ottobre. Questa pellicola, - facebook.com Vai su Facebook
The Elixir, di cosa parla il nuovo film zombie disponibile su Netflix - Su Netflix arriva The Elixir, horror indonesiano che combina zombie e tensioni familiari in un villaggio travolto da una pozione letale. Riporta cinema.everyeye.it
The Elixir: recensione dello zombie movie Netflix - Gli zombie di The Elixir nascono dalla paura del tempo che passa. Riporta cinematographe.it
The Elixir: su Netflix arriva un nuovo film horror, trama e quando esce - Stamboel ha scritto la sceneggiatura insieme ad Agasyah Karim e Khalid Kashogi, mentre la produzione è affidata a Mowin Pictures con Edwin Nazir come produttore. Riporta today.it