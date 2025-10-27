Terzo successo e segnali di forza | la Scandone è già squadra vera

Tempo di lettura: 2 minuti La Scandone Avellino continua a vincere e convincere. Anche nella lontana trasferta sarda di Sennori, i biancoverdi di coach Titto Carone hanno dimostrato di avere una precisa identità e una mentalità sempre più da grande squadra. Il successo per 77-91 non è stato una passeggiata, ma il modo in cui è arrivato racconta bene il carattere di un gruppo che sa soffrire, reagire e poi colpire con freddezza. Contro un avversario generoso e determinato, Avellino ha saputo gestire i momenti difficili con lucidità. Sennori ha messo in campo aggressività e ritmo, trovando in Hubalek – veterano di mille battaglie – il suo principale punto di riferimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

