TERZA CATEGORIA | larghi SUCCESSI DI CINQUALE 7-0 E FOSDiNOVO Lo Spartak Apuane espugna il campo del ValliZeri Partita ricca di emozioni e gol 4-5 Tripletta di Kabashi
È ormai ufficiale: lo Spartak Apuane con la vittoria al ’Tolaro’ sul ValliZeri (4-5) è la rivelazione del campionato di Terza categoria. Una sorpresa che turno dopo turno sta diventando conferma dei valori della squadra di Basteri issatasi in solitaria per almeno 48 ore sul tetto più alto della graduatoria fino a sabato scorso condivisa con il Monti, che scende in campo questa sera in casa del temibile Royal Dallas per un match che si annuncia tutto da gustare. Basteri è fiducioso, potendo disporre di uomini come Kabashi (tripletta), Contadini e Soldani. "È stata una partita incredibile –ha detto Basteri – emozionante fino all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
FULL TIME – TERZA CATEGORIA Centro Sportivo Greco – Villa Convento (LE) 26 Ottobre 2025 Salento Academy 1 – 3 Merine ? Rete: Petracca Una partita intensa, combattuta fino alla fine, ma che purtroppo non ci regala i tre punti. Nonosta - facebook.com Vai su Facebook
Calcio terza categoria, il Penarol vince a Badia Pozzeveri - X Vai su X
TERZA CATEGORIA: larghi SUCCESSI DI CINQUALE (7-0) E FOSDiNOVO. Lo Spartak Apuane espugna il campo del ValliZeri. Partita ricca di emozioni e gol (4-5). Tripletta di Kabashi - È ormai ufficiale: lo Spartak Apuane con la vittoria al ’Tolaro’ sul ValliZeri (4- Segnala sport.quotidiano.net
Terza categoria. La Sales continua la corsa al vertice - Nel Girone A prosegue a punteggio pieno la corsa del VI Razzi, ... Riporta lanazione.it