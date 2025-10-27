TERZA CATEGORIA | larghi SUCCESSI DI CINQUALE 7-0 E FOSDiNOVO Lo Spartak Apuane espugna il campo del ValliZeri Partita ricca di emozioni e gol 4-5 Tripletta di Kabashi

È ormai ufficiale: lo Spartak Apuane con la vittoria al ’Tolaro’ sul ValliZeri (4-5) è la rivelazione del campionato di Terza categoria. Una sorpresa che turno dopo turno sta diventando conferma dei valori della squadra di Basteri issatasi in solitaria per almeno 48 ore sul tetto più alto della graduatoria fino a sabato scorso condivisa con il Monti, che scende in campo questa sera in casa del temibile Royal Dallas per un match che si annuncia tutto da gustare. Basteri è fiducioso, potendo disporre di uomini come Kabashi (tripletta), Contadini e Soldani. "È stata una partita incredibile –ha detto Basteri – emozionante fino all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

