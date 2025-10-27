Terremoto Turchia oggi | scossa di 6.1 nel Balikesir Trema anche Istanbul
Istanbul, 27 ottobre 2025 – Un terremoto ha colpito la Turchia oggi. Il sisma è stato registrato alle 20.48 di oggi: l’Ingv stima la magnitudo in 6.0 della scala Richter, 6.1 secondo quanto riporta invece la Presidenza per la Gestione dei Disastri e delle Emergenze, citata dall’agenzia Anadolu. L’ epicentro è collocato nel distretto di Sindirgi, nel Balikesir. Si è trattato di un evento superficiale: si è originato infatti a una profondità di 5,99 chilometri ed è stato avvertito in molte province della regione di Marmara e dell'Egeo, in particolare a Istanbul e Smirne. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Terremoto Turchia, violenta scossa di magnitudo 5.1 a Bor. Ecco qui i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto Turchia oggi: scossa di 6.1 nel Balikesir. Trema anche Istanbul - Istanbul, 27 ottobre 2025 – Un terremoto ha colpito la Turchia oggi. Riporta quotidiano.net
Terremoto Turchia, scossa di 6.1 nell'ovest del paese: trema anche Istanbul, si temono danni - 40 di oggi, lunedì 27 ottobre, (le 20. Secondo ilmattino.it
Forte scossa di terremoto in Turchia occidentale, avvertita fino a Istanbul - 0 (prime stime) ha colpito la Turchia occidentale nella serata di oggi, lunedì 27 ottobre 2025, alle 19:48 UTC (le 22:48 ora locale). Secondo inmeteo.net