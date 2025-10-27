Terremoto Turchia oggi | scossa di 6.1 nel Balikesir Trema anche Istanbul

Istanbul, 27 ottobre 2025 – Un terremoto ha colpito la Turchia oggi. Il sisma è stato registrato alle 20.48 di oggi: l’Ingv stima la magnitudo in 6.0 della scala Richter, 6.1 secondo quanto riporta invece la Presidenza per la Gestione dei Disastri e delle Emergenze, citata dall’agenzia Anadolu. L’ epicentro è collocato nel distretto di Sindirgi, nel Balikesir. Si è trattato di un evento superficiale: si è originato infatti a una profondità di 5,99 chilometri ed è stato avvertito in molte province della regione di Marmara e dell'Egeo, in particolare a Istanbul e Smirne. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

