Terremoto Turchia oggi | scossa di 6.1 nel Balikesir Trema anche Istanbul video di crolli

Istanbul, 27 ottobre 2025 – Un terremoto ha colpito la Turchia oggi. Il sisma è stato registrato alle 20.48 di oggi: l’Ingv stima la magnitudo in 6.0 della scala Richter, 6.1 secondo quanto riporta invece la Presidenza per la Gestione dei Disastri e delle Emergenze, citata dall’agenzia Anadolu. L’ epicentro è collocato nel distretto di Sindirgi, nel Balikesir, dove si sono verificati crolli. Ma non è ancora chiara l’impatto dell’evento. Video di macerie sono stati diffusi sui social. Bal?kesir S?nd?rg?’da meydana gelen 6.1’lik (AFAD) deprem sonras? y?k?lan binalara ait görüntüler payla??ld?.? S?nd?rg? Belediye Ba?kan? Serkan Sak, y?k?lan binalar?n oldu?unu do?rulad?. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

