Terremoto Turchia oggi | scossa di 6.1 nel Balikesir Trema anche Istanbul video di crolli
Istanbul, 27 ottobre 2025 – Un terremoto ha colpito la Turchia oggi. Il sisma è stato registrato alle 20.48 di oggi: l’Ingv stima la magnitudo in 6.0 della scala Richter, 6.1 secondo quanto riporta invece la Presidenza per la Gestione dei Disastri e delle Emergenze, citata dall’agenzia Anadolu. L’ epicentro è collocato nel distretto di Sindirgi, nel Balikesir, dove si sono verificati crolli. Ma non è ancora chiara l’impatto dell’evento. Video di macerie sono stati diffusi sui social. Bal?kesir S?nd?rg?’da meydana gelen 6.1’lik (AFAD) deprem sonras? y?k?lan binalara ait görüntüler payla??ld?.? S?nd?rg? Belediye Ba?kan? Serkan Sak, y?k?lan binalar?n oldu?unu do?rulad?. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Terremoto Turchia, violenta scossa di magnitudo 5.1 a Bor. Ecco qui i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto Turchia, scossa di 6.1 nell'ovest del paese: trema anche Istanbul, si temono danni - 40 di oggi, lunedì 27 ottobre, (le ... Come scrive msn.com
Forte scossa di terremoto in Turchia occidentale, avvertita fino a Istanbul - 0 (prime stime) ha colpito la Turchia occidentale nella serata di oggi, lunedì 27 ottobre 2025, alle 19:48 UTC (le 22:48 ora locale). Si legge su inmeteo.net
Terremoto di magnitudo 6.1 in Turchia: crolli nella provincia di Balikesir - Paura a Sindirgi, nella provincia di Balikesir, nell’ovest della Turchia, dove un terremoto di magnitudo 6. Si legge su leggo.it