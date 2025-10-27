Terremoto in Irpinia oggi scuole chiuse ad Avellino e in altri Comuni

Periodicodaily.com | 27 ott 2025

(Adnkronos) – Scuole chiuse oggi lunedì 27 ottobre ad Avellino e in altri Comuni, dopo la forte scossa di magnitudo 4 registrata sabato sera, per favorire verifiche e controlli negli edifici. Un'ordinanza commissariale ha disposto ad Avellino per l'intera giornata di oggi la "sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

