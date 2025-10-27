Terremoto in Irpinia magnitudo 4.0 | lunedì le scuole rimarranno chiuse Elenco dei comuni

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di magnitudo?4.0 registrata a 14?chilometri di profondità ha colpito la zona sud?ovest di Montefredane. Il terremoto è stato nettamente percepito ad Avellino e nei paesi limitrofi; anche le province di Benevento, Salerno e Napoli hanno registrato il tremore. I centralini dei vigili del fuoco sono stati subissati da telefonate di cittadini spaventati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

terremoto irpinia magnitudo 40Terremoto Irpinia, nuova scossa 3.1 nell’area Avellinese dopo il sisma di ieri - 6 di ieri, due nuove lievi scosse registrate nella notte e all'alba a Montefredane, nessun danno ... Segnala fanpage.it

terremoto irpinia magnitudo 40Terremoto in Irpinia magnitudo 3.6 alle 14.40 del 24 ottobre. Sentito a Napoli, Salerno, Caserta. Avellino, scuole evacuate - Terremoto scuote l’Irpinia: l’epicentro dell’evento sismico è stato localizzato a Grottolella. Da msn.com

terremoto irpinia magnitudo 40IRPINIA Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 3.6 avvertita in tutta la provincia di Avellino - 6 avvertita in tutta la provincia di Avellino AVELLINO – 24 ottobre 2025, ore 15:53. statoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Irpinia Magnitudo 40