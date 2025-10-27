Terremoto in Irpinia magnitudo 4.0 | lunedì le scuole rimarranno chiuse Elenco dei comuni
Una scossa di magnitudo?4.0 registrata a 14?chilometri di profondità ha colpito la zona sud?ovest di Montefredane. Il terremoto è stato nettamente percepito ad Avellino e nei paesi limitrofi; anche le province di Benevento, Salerno e Napoli hanno registrato il tremore. I centralini dei vigili del fuoco sono stati subissati da telefonate di cittadini spaventati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
"Si è attivata una struttura sismogenetica, una faglia, che sta generando questi terremoti. Potrebbe trattarsi di una faglia inversa" Dopo le ultime scosse di terremoto in Irpinia abbiamo contattato Maurizio Pignone, Geologo dell'Ingv che ci ha svelato cosa sta ac - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto in Irpinia, la Protezione civile: "Nessun danno" $terremoto $avellino $25ottobre - X Vai su X
Terremoto Irpinia, nuova scossa 3.1 nell’area Avellinese dopo il sisma di ieri - 6 di ieri, due nuove lievi scosse registrate nella notte e all'alba a Montefredane, nessun danno ... Segnala fanpage.it
Terremoto in Irpinia magnitudo 3.6 alle 14.40 del 24 ottobre. Sentito a Napoli, Salerno, Caserta. Avellino, scuole evacuate - Terremoto scuote l’Irpinia: l’epicentro dell’evento sismico è stato localizzato a Grottolella. Da msn.com
IRPINIA Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 3.6 avvertita in tutta la provincia di Avellino - 6 avvertita in tutta la provincia di Avellino AVELLINO – 24 ottobre 2025, ore 15:53. statoquotidiano.it scrive