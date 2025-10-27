Terremoto di magnitudo 6.1 nella Turchia occidentale – Il video
Una scossa sismica di magnitudo 6.1 della scala Richter ha colpito la Turchia occidentale questa sera, precisamente nella località di Sindirgi. La scossa è stata avvertita anche a Istanbul ed in altre città del paese. Il terremoto è stato registrato alle 22.48 ora locale. Media turchi riferiscono la mancanza della corrente elettrica nella zona e il crollo di alcuni edifici. Bal?kesir S?nd?rg?’da y?k?lan bina görüntüleri geliyor bölgedeki arkada?lardan. Umar?m can kayb? yoktur. #deprem pic.twitter.comd5NWe0T9xP — Gökhan Karc? (@gokhankarci) October 27, 2025 I precedenti. «In seguito al terremoto, avvertito anche nelle province circostanti, l’Afad e tutte le squadre delle nostre istituzioni competenti hanno immediatamente iniziato a lavorare sul campo», ha dichiarato il ministro degli Interni Ali Yerlikaya. 🔗 Leggi su Open.online
