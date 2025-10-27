Terremoto di magnitudo 6.1 in Turchia | scossa avvertita anche a Istanbul e Smirne nessuna vittima
Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito nella tarda serata la città di Sindirgi, situata nella provincia di Balikesir in Turchia occidentale: lo ha annunciato l’agenzia nazionale per la gestione dei disastri. Il sisma, registrato alle 22:48 locali, è stato avvertito anche in diverse altre città dell’ovest del Paese, tra cui Istanbul e Smirne, ma non sono state segnalate vittime. «In seguito. 🔗 Leggi su Feedpress.me
