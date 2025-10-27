Terremoto di magnitudo 6.1 in Turchia Il sisma avvertito anche a Istanbul e Smirne

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la città di Sindirgi, nella Turchia occidentale. Lo ha annunciato l'Agenzia turca per la gestione dei disastri (AFAD), aggiungendo che il sisma e' stato. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Terremoto di magnitudo 6.1 in Turchia. Il sisma avvertito anche a Istanbul e Smirne

