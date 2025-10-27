Terremoto Cirielli chiama il sindaco di Montefredane ed esprime solidarietà a nome del Governo
"Ringrazio il Vice Ministro Edmondo Cirielli, candidato presidente del centrodestra in Regione Campania, per avermi espresso solidarietà e vicinanza, a titolo personale e a nome del Governo, dopo le scosse sismiche delle ultime ore. Un gesto di cortesia istituzionale e politica che ho. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
