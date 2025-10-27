Terremoto Cirielli chiama il sindaco di Montefredane ed esprime solidarietà a nome del Governo

Avellinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 "Ringrazio il Vice Ministro Edmondo Cirielli, candidato presidente del centrodestra in Regione Campania, per avermi espresso solidarietà e vicinanza, a titolo personale e a nome del Governo, dopo le scosse sismiche delle ultime ore. Un gesto di cortesia istituzionale e politica che ho. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

terremoto cirielli chiama sindacoAvellino, Cirielli: «Fermiamo l'emorragia di giovani» - Così Edmondo Cirielli, candidato presidente del centrodestra per le regionali ieri nel capoluogo irpini per ... Secondo ilmattino.it

Regionali in Campania. L'ex sindaco di Avellino Gianluca Festa in campo con il centrodestra - Gianluca Festa ex sindaco di Avellino rompe gli indugi e annuncia la sua candidatura con Edmonodo Cirielli. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Cirielli Chiama Sindaco