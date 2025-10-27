Potrebbe esserci un importante cambiamento nella politica estera degli Stati Uniti. Dopo aver trascorso l'ultimo decennio a contrastare in tutti i modi l'ascesa della Cina per preservare l'attuale ordine globale, con un modus operandi più o meno condiviso tanto dai repubblicani quanto dai democratici, Washington avrebbe capito di aver raggiunto, almeno per il momento, il limite massimo dello scontro con Pechino. Tra accuse pesantissime rivolte contro il Dragone, dazi e guerre commerciali, andare oltre significherebbe affrontare il rischio di un conflitto militare. È per questo che l' amministrazione Trump starebbe silenziosamente dirottando le energie dal fronte cinese – almeno temporaneamente – per concentrarsi sul Venezuela. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terremoto alla Cia, la "stazione cinese" e la mossa di Trump: cosa sta succedendo