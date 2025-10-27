Terni le bellezze del territorio al Festival del Cinema di Roma | Tradizioni e simboli che raccontano la cultura e l’anima
“Ho rappresentato con orgoglio il Comune di Terni al Festival del Cinema di Roma, in occasione della presentazione del film No Place Like Rome, nuova opera della regista ternana Cecilia Miniucchi, girato in parte proprio nelle nostre location cittadine. Dopo l’anteprima romana il film approderà. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Bellezze dell' UMBRIA ! #TERNI - Cascate delle Marmore. (Foto di: Anna Guzzella) - facebook.com Vai su Facebook
Terni, inizia domani il Movielife Film Festival - NewTuscia – TERNI – Entra nel vivo domani 17 ottobre la prima edizione del MovieLife Film Festival, una nuova rassegna dedicata al cinema, all’arte e alla formazione, ospitata tra il BAC – Borgo Arti ... Si legge su newtuscia.it
Cinema: Terni Film Festival, oggi giornata dedicata a San Francesco d’Assisi - La kermesse, giunta alla XX edizione, dedica da 18 anni un’intera giornata alla figura del “Giullare di Dio”. agensir.it scrive
Terni, conto alla rovescia per il Tic Festival: la top ten degli influencer locali più seguiti - Una top ten dedicata ai ternani più seguiti sui social, in particolare su Instagram, ormai canale di riferimento per eccellenza per i giovani e non solo. Segnala ilmessaggero.it