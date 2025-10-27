Ternana Martina Schenardi eletta ‘Miss rossoverde’ Il podio e le partecipanti GALLERIA FOTOGRAFICA
Una settimana incentrata sugli eventi dedicati al centenario della Ternana, è appena terminata in piazza della Repubblica. Il giorno conclusivo è stato purtroppo rovinato dalla pioggia caduta copiosa in città. Pertanto il programma degli eventi organizzati dal Centro coordinamento, in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'influencer e ex gieffina ternana, Martina Nasoni è tornata a casa dopo il trapianto al cuore e quasi due mesi di degenza. La ragazza si era sottoposta al delicato intervento presso l'Ospedale PapaGiovanni XXIII, da dove alla fine del mese di agosto, aveva dat - facebook.com Vai su Facebook