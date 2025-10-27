Ternana con l’Arezzo iniezione di fiducia E le Fere ritrovano anche Mattia Proietti

In casa rossoverde lievitano l’autostima e la consapevolezza. Questa settimana, con due gare in programma, consentirà di aggiungere preziose valutazioni in merito alle potenzialità di tutto il gruppo. La Ternana è uscita bene anche dalla sfida con l’ Arezzo, team che aveva sempre vinto in trasferta e più volte a suon di gol. Sabato scorso le Fere hanno concesso poco alla capolista e con una prova di grande personalità, sia a livello tattico che mentale, hanno confermato di poter ambire a una classifica importante. Un uno a uno che soddisfa. La squadra di Fabio Liverani sembra dunque in grado di poter ammortizzare e metabolizzare anche l’imminente penalizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it