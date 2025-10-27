Teotino si schiera | Del Piero-Bergomi? L’Inter da 3-4 anni è la più forte in Italia Con tutto il rispetto per Beppe…

Inter News 24 Il noto giornalista Gianfranco Teotino si inserisce sul battibecco avuto ieri da Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero sui valori dell’Inter. Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Gianfranco Teotino si è espresso così sul battibecco avuto ieri tra Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero in merito alla forza della rosa dell’Inter. DOVE MI SCHIERO NELLA DISCUSSIONE TRA BERGOMI E DEL PIERO? – « Con tutto il rispetto che ho per Bergomi io mi sento più allineato sulle posizioni di Del Piero. Credo che da 3-4 anni l’Inter sia in Italia la squadra in assoluto più forte, potenzialmente più forte. 🔗 Leggi su Internews24.com

