Tentato furto nel ristorante della mamma di Lucio Corsi | Avvisati da un vigilante hanno spaccato una porta

Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre una banda di ladri ha tentato un furto nel Ristorante Macchiascandona, il locale gestito dalla mamma del cantautore Lucio Corsi, Nicoletta Rabiti. I malviventi hanno danneggiato una porta ma non sono riusciti a portare via nulla, come ha raccontato il padre Marco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

